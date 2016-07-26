Красноярцы смогут подарить близким новогоднюю «spa-сказку»

В преддверии Нового года озабоченным покупкой подарков красноярцам предлагают дарить spa-путешествие в салоны Thai Nari.

Тем более что до 31 декабря можно воспользоваться новогодней акцией: за каждые 2500 рублей, потраченных на покупку подарочного сертификата, покупатель получает 500 рублей spa-услуг салона в подарок.

«Чем щедрее вы, тем больше сумма вашего spa-презента! Подарочный сертификат Thai Nari можно приобрести на любую сумму и любую услугу. Не исключение — и хиты зимнего сезона: „Королевский тайский массаж“, уход за телом „Мандариновое SPA“, аромамассаж с горячим маслом „Магия свечи“, которые можно оценить только в салонах Thai Nari. Эти и другие spa-ритуалы от мастеров из Таиланда и Филиппин согреют в зимние холода, восстановят жизненные силы, снимут телесное напряжение и стресс! Вы также можете побаловать себя и провести новогодние каникулы с пользой», — рассказали в Thai Nari.

Подарочные сертификаты spa-салонов Thai Nari можно дарить как женщинам, так и мужчинам. Для желающих удивить — большое разнообразие целебных массажей и spa-уходов от мастеров из Таиланда и Филиппин. Кроме того, срок действия подарка не ограничен, поэтому воспользоваться сертификатом его обладатель сможет как в период новогодних праздников, так и в течение будущего года.

Зарезервировать время для посещения салонов Thai Nari по подарочному сертификату и узнать подробные условия приобретения можно по телефонам: (391) 297-47-40 и (391) 294 −07-97 или на сайте.

Организатор акции ООО «Элефант», ОГРН 1112468016330, сроки проведения акции: с 20 по 31 декабря 2016 года. Мед. лицензия №ЛО-24-01-002333 от 24 апреля 2014 года

