Красноярцев пригласили за новогодним настроением в рыбный ресторан Shelf

Красноярский рыбный ресторан Shelf разработал специальную предновогоднюю программу.

Вечерами 25, 26 и 27 декабря гости ресторана смогут зарядиться праздничным настроением, отведать морские деликатесы, оценить мастерство шеф-повара и насладиться незабываемым зрелищем.



«Мы подготовили необычную предновогоднюю программу, которая станет подарком для каждого гостя. Всего три дня перед самым праздником у нас можно будет увидеть огненное шоу, номера профессиональных хореографов, получить мгновенные снимки в специальной фотобудке. Кроме того, перед гостями выступит российский музыкант, вокалист JD Jupiter Петр Радченко. Такого вы не увидите больше нигде, так что если новогоднее настроение до сих пор не пришло, мы готовы это исправить! А Дед Мороз и Снегурочка будут дарить подарки гостям ресторана Shelf», — рассказывают организаторы.

Что касается кухни, то гости смогут попробовать дары моря из аквариумного комплекса, крабов, гребешков, устриц и другие блюда из рыбы, мяса и овощей. Сомелье поможет выбрать подходящие напитки для праздничного ужина.

Предновогодняя программа для гостей в указанные даты будет бесплатной. Средний чек в ресторане Shelf составляет 2000 рублей на человека. Забронировать столик и узнать подробную информацию можно по телефону (391) 291-19-19 или на сайте.

