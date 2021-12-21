Красноярцев ждет самая длинная ночь года

Сегодняшний день будет самым коротким в 2016 году. 21 декабря произойдет зимнее солнцестояние.
В этот день, как сообщили в Московском планетарии, в северном полушарии планеты наступает астрономическая зима, а в южном полушарии — лето. При этом в северном полушарии наблюдается самый короткий световой день и самая длинная ночь. В Красноярске продолжительность дня составит всего 6 часов 57 минут, заход солнца произойдет в 16:15, а ночь будет длиться 12 часов 18 минут и 35 секунд.
«В течение нескольких дней до и после момента солнцестояния Солнце словно остановится ненадолго, поэтому и называют эти дни стояниями Солнца. В день зимнего солнцестояния, в полдень, можно наблюдать самое низкое положение Солнца над горизонтом в северном полушарии Земли. В день зимнего солнцестояния Солнце восходит на юго-востоке, а заходит на юго-западе, описывая самую короткую дугу на небосводе», — отметили в пресс-службе планетария.