В Минусинске в драке однокурсников покалечили студента

В Минусинске следователи устанавливают обстоятельства конфликта между однокурсниками сельскохозяйственного колледжа, в результате которого один из них лишился внутреннего органа.

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Как сообщили в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю, 18 ноября 16-летний студент 2 курса Минусинского сельскохозяйственного колледжа обратился в больницу с жалобами на боль в области живота. Подросток был прооперирован — ему удалили внутренний орган. О том, что послужило причиной произошедшего, молодой человек не рассказал.

После выписки из больницы отцу студента удалось узнать, что он получил травму от своего однокурсника, однако причину конфликта молодой человек не назвал. «Понимая, что сыну причинен тяжкий вред здоровью, отец обратился с заявлением в правоохранительные органы, чтобы разобраться в ситуации», — отметили в пресс-службе. Заявление поступило 19 декабря.

В рамках доследственной проверки назначена судебно-медицинская экспертиза, следователь опрашивает однокурсников и преподавателей молодого человека.