Newslab.ru и «Водолей» выбрали победителя квиза о Новом годе

Newslab.ru и сеть магазинов сантехники «Водолей» подвели итоги квиза, посвященного традициям празднования Нового года в разных странах — от Кубы и Греции до Канады и Таиланда. Участникам предстояло пройти квиз и опубликовать результат в социальных сетях.

21 декабря среди всех, кто поделился результатом с хештегом #ВодолейНовыйГод в сети «ВКонтакте», случайным образом выбрали победителя.

Приз от «Водолея» — набор аксессуаров для ванной комнаты — получит Надежда Тимохина.