Красноярцев предупредили о резком похолодании

Ближайшей ночью в Красноярском крае начнется резкое похолодание. По данным Среднесибирского УГМС, по центральным районам края местами температура воздуха понизится до −30 °С, на севере — до −37 °С. В течение суток будет идти снег, сопровождающийся порывами северо-западного ветра до 15-20 м/с.

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В Красноярске ближайшей ночью также пройдет небольшой снег, а днем осадки прекратятся, будет наблюдаться переменная облачность. Ветер ночью будет дуть с западного, днем — с северо-западного направления со скоростью 4-9 м/с, возможны порывы до 14 м/с.

Температура воздуха в краевом центре в течение суток составит −19, −21 °С, с понижением в течение дня, добавляют красноярские синоптики.

По данным Гидрометцентра России, морозная погода продержится в Красноярске до субботы включительно, а в последний выходной начнется небольшое потепление.

Автомобилистов предупреждают, что на автодорогах центральных и южных районов Красноярского края сохраняется гололедица.