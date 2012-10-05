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Красноярский подросток покончил с собой из-за несчастной любви
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Красноярский подросток покончил с собой из-за несчастной любви

21 декабря 18:41
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В Красноярске подросток покончил с собой, отправив прощальное сообщение девушке, сообщили 21 декабря в ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю.

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Тело 16-летнего подростка было обнаружено вчера вечером в общем туалете одного из общежитий в мкрн Солнечный. Как пояснили в следственном управлении, парень расстался с девушкой и сильно переживал из-за этого. Незадолго до произошедшего он отправил ей прощальное смс, а затем покончил с собой.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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