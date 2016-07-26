В Красноярске женщина упала за борт плавучей гостиницы в Енисей

В центре Красноярска женщина выпала в Енисей с борта теплохода, превращенного в гостиницу, сообщили 22 декабря в краевом учреждении «Спасатель».

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Вызов сотрудникам экстренной службы поступил вчера с набережной Енисея в районе Речвокзала, где находится плавучая гостиница «Маяк», — очевидцы рассказали, что какая-то женщина упала в реку. Спасатели оперативно выехали на место, но по прибытии узнали, что их помощь уже не требуется: пострадавшую извлекли из Енисея сотрудники гостиницы.

Еще один вызов к спасателям поступил со склада, расположенного на ул. Воронова. Там на работника упали металлические листы. Коллеги пострадавшего мужчины вызвали скорую помощь, но врачи самостоятельно достать его из-под завала не могли и позвали спасателей. За время, пока оперативная группа добралась до места, листы были разобраны сотрудниками склада.