Опасную трубу и оторванный ветром козырек убрали с центральных красноярских улиц

В центре Красноярска спасатели ликвидировали последствия сильного ветра, сообщили 23 декабря в краевом учреждении «Спасатель».

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Напомним, в ночь на 22 декабря над Красноярском пронесся шквалистый ветер, принесший похолодание. Ветром были повреждены провода и рекламные щиты, упали елки во дворах домов.

Краевым спасателям поступило всего две заявки, справиться с исполнением которых не смогли специалисты «Службы 005».

Так, на здании краевого министерства финансов, расположенном на пр. Мира, 103, ветром почти оторвало водосточную трубу, а на ул. Урицкого, со здания общежития педуниверситета, сорвало металлический козырек здания. Так как конструкции висели над проезжей частью, их необходимо было демонтировать. Спасатели выполнили высотные работы и убрали опасные конструкции.