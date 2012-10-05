В России выбрали лучшие политические кампании года

Российская ассоциация по связям с общественностью (РАСО) впервые присудила политические премии «Гамбургский счет». Их получили политики, партии, политические группы и кандидаты в России и за рубежом, которые продемонстрировали в ходе конкурентных политических кампаний результативность, технологичность и креативность.

В номинации «Политик года» победил президент Владимир Путин. Как указано на сайте РАСО, премию ему присудили «за определение политической повестки в России и за ее пределами».

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Лучшей партийной кампанией по выборам в Государственную Думу РФ названа кампания ЛДПР.

В различных номинациях отмечены региональные кампании как партий, так и отдельных кандидатов, среди них есть и красноярская. Приз «Сапожник в сапогах» (для политконсультантов, реализовавшихся в политике) достался депутату Заксобрания Красноярского края Сергею Толмачеву, который был избран по одномандатному округу в конкурентной борьбе.

Зарубежным политиком года эксперты премии назвали неожиданно победившего на выборах президента США Дональда Трампа. Его же избирательная кампания признана лучшей за рубежом, тогда как кампания его оппонентки Хиллари Клинтон признана «зарубежным провалом года».

Как сообщается на официальном сайте, Комитет по политическим технологиям Российской Ассоциации по связям с общественностью (РАСО) на сегодня — самое многочисленное в Европе среди национальных организаций объединение специалистов в сфере политических технологий.