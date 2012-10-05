Красноярцы смогут проехаться по предгорью Восточного Саяна на снегоходах

Клуб активного туризма «Короли Бездорожья» предлагает красноярцам отправиться в туры на снегоходах по предгорью Восточного Саяна. Организаторы тура обещают чистый снег, новые впечатления от отдыха и бесконечный драйв.

«Для вас у нас есть красивейшие подготовленные маршруты от одного часа, даты для бронирования которых уже открыты. Такие зимние прогулки идеальны для тех, кто еще ни разу не катался на снегоходе. Мы обязательно научим вас управлять этим транспортом. Для тех, кто уже уверен в своих силах, разработаны более продолжительные — двухдневные и трехдневные маршруты с ночлегом на таежной заимке, русской банькой, настоящей сибирской кухней, наедине с зимней природой Сибири», — рассказывают организаторы туров.

Кроме того, в этом сезоне клуб активного туризма «Короли Бездорожья» запустил снегоходные туры для девушек, которые не боятся отправиться в экстремальное путешествие на снегоходах или не нашли мужскую компанию. Опытный инструктор поможет отправиться в путешествие по лесным тропам с согревающими напитками и обедом. После прогулки участниц ждут расслабляющие spa-процедуры.

На двухдневные путешествия для групповых туров действуют специальные цены. Забронировать тур и узнать подробности можно по телефону 8-923-77-18-007.