На севере Красноярского края похолодает до −52

24 декабря в северных районах Красноярского края ожидается понижение ночной температуры до −50, −52 °С. Об этом сообщили в Среднесибирском УГМС.

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В светлое время суток температура воздуха на севере края составит около −38 °С. При этом на юге Таймырского муниципального района днем возможны порывы южного ветра до 15-20 м/с.

В центральных районах края в субботу также ожидается сильный мороз — ночные температуры местами будут достигать −45 °С, днем будет около −30 °С. В Красноярске ближайшей ночью будет от −31 до −33 °С, днём в субботу— от −26 до −28 °С.

В связи с сильными морозами спецслужбы перешли на усиленный режим работы. В Красноярске в режиме повышенной готовности находятся диспетчерские, аварийные и ремонтно-восстановительные службы. По отчетам энергетиков, сейчас все теплоисточники работают в соответствии с параметрами, запасы топлива превышают нормативные. Спасатели напоминают, что при похолодании повышаются риски бытовых пожаров, поэтому красноярцев призвали строго соблюдать меры пожарной безопасности.

По предварительным данным, в воскресенье морозы начнут отступать.