В Красноярске на выходных: католическое Рождество и парад снеговиков

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске 24 и 25 декабря.

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По данным Гидрометцентра России, суббота в краевой столице станет самым холодным днем этой недели: днем температура не поднимется выше −26. Но уже к вечеру морозы начнут слабеть: в ночь на воскресенье термометры покажут −28, а следующим днем — от −13 до −15 °С. В ночь на понедельник будет не ниже −16 градусов. Небо на выходных будет преимущественно ясным, осадков не ожидается. Юго-западный ветер в субботу будет дуть со скоростью до 2 м/с, а в воскресенье усилится до 4-5 м/с.

В субботу с 10 до 17 часов на площади перед торговым центром «Красноярье» («Красноярский рабочий», 120) пройдет рождественский базар. Здесь можно будет приобрести продукцию более чем 55 производителей Красноярска, в том числе будут представлены гуси и утки.

Красноярский театр кукол покажет премьеру для детей от 3 лет — «жилищную историю» по мотивам сказки «Теремок» (3+). Спектакли состоятся в 10:30, 13:00 и 15:30.

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24 декабря в крытом футбольном манеже «Футбол-Арена Енисей» (Новгородская, 5, стр. 7) состоится Кубок по мини-футболу на призы футбольного клуба «Тотем». Ожидается, что в соревнованиях примут участие около 350 спортсменов, среди них воспитанники детских домов. Соревнования посетят заместитель гендиректора Российского футбольного союза Александр Зорков и мэр Красноярска Эдхам Акбулатов. Начало турнира в 10:00, торжественное открытие в 11:00.

24 декабря Дом кино (Мира, 88) запускает новогоднюю кинопрограмму «Волшебный фонарь» (3+). До 8 января ежедневно в 12:00 маленькие и взрослые зрители смогут смотреть на большом экране любимые фильмы и мультфильмы прошлых лет.

В красноярском Музейном центре «Площадь Мира» детей научат делать авторские сувениры в «Мастерской арт-подарков». Мастер-класс (9+) пройдет 24 декабря в 12:00. Запись обязательна. Более подробная информация — на сайте музея и по телефону (391) 212-45-97.

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24 декабря в парке флоры и фауны «Роев Ручей» состоится городской праздник-конкурс «Парад снеговиков» (0+). Участником фестиваля может стать любой желающий. За час каждой команде нужно будет сделать необычного снеговика. Заготовку снега размером с человека предоставит зоопарк. Одновременно пройдёт конкурс на лучший костюм снеговика. Начало в 13:00.

24 декабря в Музее занимательных наук Сибирского федерального университета (Свободный, 76Д, общежитие № 22, 4 этаж) пройдёт новогоднее отчётное мероприятие студии технического творчества и робототехники. Гостей ждут в 15:00. Вход свободный.

24 и 25 декабря в 19:00 на стадионе «Енисей» (Юности, 18) сыграют действующий чемпион страны по хоккею с мячом — «Енисей» и лидер нынешнего чемпионата — «СКА-Нефтяник» из Хабаровска.

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В 20:00, накануне католического Рождества, в храме Преображения Господня (Органном зале) Красноярска начнется рождественский спектакль, а в 21:00 — торжественная месса.

С 21:00 24 декабря до 21:00 25 декабря будет ограничено движение автомобилей по ул. Красной Армии перед пересечением с ул. Ладо Кецховели — планируется перекрыть правую полосу движения для проведения аварийного ремонта телефонного колодца.

В воскресенье с 10 до 18 часов в ТК «Восточный» («Красноярский рабочий», 7) будет работать новогодняя продовольственная ярмарка. Свою продукцию представят несколько десятков производителей и фермеров Красноярского края.

25 декабря в храме Преображения Господня (Органном зале) католическое Рождество отметят торжественной мессой (начало в 11:00) и праздничным концертом (в 17:00).

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В Фанпарке «Бобровый лог» 25 декабря пройдут соревнования для самых маленьких горнолыжников и сноубордистов — первый этап традиционных соревнований «Снежные Бобронавты» для детей от 4 до 7 лет. Юным спортсменам предстоит преодолеть на время слаломную трассу протяженностью 400 метров. Регистрация пройдет с 10 до 11 часов, заезды — в 11:15, награждение — в 12:30.

25 декабря в 18:00 состоится открытие районной ёлки Центрального района в сквере Чернышевского в Покровке. На экране будут транслировать эпизоды из любимых новогодних фильмов. Для жителей будет работать праздничный базар. Руководитель администрации Центрального района Дмитрий Дмитриев вместе с жителями зажжёт огни на новогодней ели, после чего состоится праздничный салют.