Родители отравившихся канских школьников захотели судиться с KFC

Родители отравившихся в дороге школьников из Канска решили судиться с популярной сетью ресторанов быстрого питания.
Как следует из материалов Канского городского суда, в декабре в суд поступил иск от родителей школьников, которые в августе этого года были сняты с поезда и госпитализированы — причем, как сообщали тогда федеральные СМИ со ссылкой на прокуратуру, — после ужина в ресторане сети KFC на Ярославском вокзале Москвы. Детей поместили в инфекционную больницу города Киров.
В качестве ответчика по иску указано «КФС ООО „ПБО Ярославский“», а истцами выступили представители 7 отравившихся детей. Заявление поступило в городской суд 12 декабря, а первое рассмотрение дела назначено на 25 января.
«Суммарные исковые требования составляют около 2 миллионов рублей, при этом на компенсацию морального вреда, помимо заболевших детей, претендуют и их родители», — уточняет издание «Запад24».