Родители отравившихся канских школьников захотели судиться с KFC

Родители отравившихся в дороге школьников из Канска решили судиться с популярной сетью ресторанов быстрого питания.

Материалы по теме Школьников из Канска сняли с поезда из-за отравления (видео)

Как следует из материалов Канского городского суда, в декабре в суд поступил иск от родителей школьников, которые в августе этого года были сняты с поезда и госпитализированы — причем, как сообщали тогда федеральные СМИ со ссылкой на прокуратуру, — после ужина в ресторане сети KFC на Ярославском вокзале Москвы. Детей поместили в инфекционную больницу города Киров.

В качестве ответчика по иску указано «КФС ООО „ПБО Ярославский“», а истцами выступили представители 7 отравившихся детей. Заявление поступило в городской суд 12 декабря, а первое рассмотрение дела назначено на 25 января.