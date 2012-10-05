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На ачинской трассе погибла женщина-водитель (видео)
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На ачинской трассе погибла женщина-водитель (видео)

24 декабря 12:35
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Вчера днем на автодороге Красноярск — Ачинск погибла женщина-водитель автомобиля Honda Fit.

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Как пояснили в пресс-службе ГИБДД, по неустановленной пока причине машина съехала на правую обочину, наехала на препятствие и перевернулась на бок.

Находившаяся за рулем женщина 1984 года рождения получила смертельные травмы и скончалась на месте. Пассажиров в автомобиле не было.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства происшествия.

ДТП на трассе Красноярск - Ачинск

Видео: vk.com/kraschp

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