На ачинской трассе погибла женщина-водитель (видео)

Вчера днем на автодороге Красноярск — Ачинск погибла женщина-водитель автомобиля Honda Fit.
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Как пояснили в пресс-службе ГИБДД, по неустановленной пока причине машина съехала на правую обочину, наехала на препятствие и перевернулась на бок.
Находившаяся за рулем женщина 1984 года рождения получила смертельные травмы и скончалась на месте. Пассажиров в автомобиле не было.
Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства происшествия.
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