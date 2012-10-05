«След» среднего красноярца в природе оценили в 6 гектар

Экологический след среднего жителя Красноярского края эксперты Всемирного фонда дикой природы (WWF) оценили в 5,98 глобального гектара (гектар земной поверхности со среднемировым значением продуктивности за год, гга).

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Экологический след — это площадь территории и акватории, необходимая для обеспечения ресурсами и способная поглотить все произведенные отходы. Среднемировой размер экологического следа составляет 2,8 гга на человека, и экологи выступают за его сокращение в различных регионах — за рациональное природопользование. Во всех субъектах РФ этот показатель больше и в среднем по стране составляет 5,7 гга.

Лидером в России является Москва — ее доля в общем экологическом следе страны составляет 11 %. Подсчитано: чтобы обеспечить ежегодные потребности столицы в биоресурсах, понадобилось бы использовать территорию в радиусе 450 км вокруг города площадью в 636 тыс. кв. км — больше, чем площадь Германии, Нидерландов, Бельгии, Словакии, Чехии и Швейцарии месте взятых.

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Красноярский край по объему экологического следа (5,98 гга) занимает третье место в Сибирском федеральном округе, уступая Забайкальскому краю (6,18 гга) и Омской области (6,05 гга). Самый небольшой экологический след среди регионов Сибири имеет Республика Алтай — 3,8 гга.

Потребление домохозяйств обеспечивает основной объем экологического следа во всех странах мира. В Сибири наибольший след оставляют ЖКХ, водоснабжение, электроэнергия, газ и другое топливо (29%), на втором месте производство продовольствия (20%).