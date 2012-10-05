Оставившую красноярцев без воды аварию устранили раньше срока

Холодное водоснабжение восстановлено в домах по улице Крупской в Красноярске.

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Напомним, сегодня ночью в Октябрьском районе произошла разгерметизация водоотвода 200 мм. В результате аварии от холодного водоснабжения были отключены жители 21 дома. С утра и в течение дня к оставшимся без холодной воды красноярцам подвозили питьевую воду. Устранить коммунальную аварию ориентировочно планировали к 17:00.

Однако, как сообщили в пресс-службе «КрасКома», починить оборудование удалось раньше: «Ремонт сетей водоснабжения в районе дома номер 2 по улице Крупской был завершен сегодня, 25 декабря, в 14:30, с одновременной подачей абонентам холодной воды».