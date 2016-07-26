Красноярцы смогут «поймать» Деда Мороза и получить милые подарки

Сеть столовых «Съем слона» объявила о старте акции «Лови деда Мороза» и предложила красноярцам «поохотиться» на главного новогоднего волшебника с 27 по 29 декабря 2016.

Самые удачливые смогут застать сказочного персонажа в заведениях сети и получить небольшие презенты.

«Дед Мороз будет перемещаться по заведениям, поэтому встретить его — редкая удача. Те, кому повезет, могут рассчитывать на приятный подарок от зимнего волшебника — его получит каждый гость столовой. В среднем в одной столовой Дед Мороз проведет около трех часов», — пояснили в заведении.

Кроме того, в сети столовых гости смогут позавтракать, пообедать или поужинать по демократичным ценам. В меню «Съем слона» есть как супы и горячие блюда, так и кофейные напитки и свежие десерты.

Узнать подробную информацию об акции и задать интересующие вопросы можно здесь.