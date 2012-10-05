На конкурс эскизов красноярского памятника Высоцкому поступило более 20 работ

На красноярский конкурс эскизов памятника Владимиру Высоцкому заявки подали 22 участника. Авторами работ стали не только красноярцы, но и жители других городов России и даже другой страны.

Как рассказал рассказал Newslab.ru руководитель Красноярской общественной организации «Творческое объединение „Босые души“» Роман Энгельгардт, что всего в конкурсе приняли участие 22 человека, от некоторых из них поступило по несколько вариантов. Он также отметил, что география участия вышла далеко за пределы Красноярского края: среди авторов эскиза есть жители Владивостока, Москвы и даже жители Молдовы.

«На данный момент у нас идет работа с конкурсными эскизами. Когда мы определимся с победителем, нам необходимо будет согласовать эскиз с администрацией Красноярска. Согласование с мэрией будет окончательной точкой вопросе эскиза будущего памятника. 22 января в Большом концертном зале планируется объявление победителя, а также и начало сбора денежных средств на изготовление и установку, потому что в основном средства на памятник — это пожертвования», — пояснил Роман Энгельгардт.

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Напомним, в августе текущего года стало известно, что городские власти предварительно одобрили инициативу по размещению памятника Владимиру Высоцкому на левобережной набережной, в районе Центрального парка. В начале октября Красноярская региональная общественная организация «Творческое объединение „Босые души“» объявила о старте конкурса эскизов. Победителя назовут на концерте, посвященном дню рождению артиста, 22 января.