Newslab.ru и Tele2 выбрали победителя квиза об увлечениях

Newslab.ru и Tele2 выбрали победителя квиза, посвященного увлечениям — спорту, музыке, моде, путешествиям, домашним посиделкам или прогулкам по городу.

Читателям предложили пройти квиз и поделиться результатом в сети «ВКонтакте» с хештегом #квизTele2. 27 декабря случайным образом был выбран победитель. Подарок от оператора Tele2 — фирменную зарядку для одновременного пополнения энергией сразу нескольких смартфонов, а также портмоне для авиа- и ж/д билетов — получит Александр Козлов.

Отметим, по итогам II квартала 2016 года абонентская база компании составила 38,9 миллиона пользователей. Продуктовый портфель Tele2 включает предложения как для физических лиц, так и для бизнеса. Частным и корпоративным клиентам Tele2 гарантирует низкие цены и высокое качество услуг, простоту в подключении и использовании, отличный уровень сервиса.