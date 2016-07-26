Красноярцам предложили стать стройнее за меньшие деньги

Специалисты «Института медицинской косметологии» пригласили красноярцев на процедуру радиочастотной липосакции.

Этот метод коррекции позволяет воздействовать на локальные жировые отложения, которые, как уточняют специалисты клиники, зачастую не исчезают после многочасовых тренировок в зале или диет.

«Использование методики радиоволновой липосакции не требует обязательного наркоза. В зависимости от обрабатываемой площади и объема операции может применяться и местная, и общая анестезия. Сегодня показания к липосакции могут быть значительно расширены именно за счёт применения сочетанных приёмов воздействия на ткани, каким и является радиоволновый метод», — рассказали специалисты «Института медицинской косметологии».

До конца января на указанный метод коррекции фигуры действует скидка: при записи на процедуру радиочастотной липосакции живота получить липосакцию боков можно бесплатно. Стоимость двух процедур по цене одной составит 80 тыс. рублей.

Записаться в «Институт медицинской косметологии» на процедуру, бесплатную консультацию специалиста и узнать подробности акции можно по телефону (391) 212-08-48.

Организатор акции «ОМЕКС-ИМК», ОГРН — 1022402664910, сроки проведения акции с 1 декабря до 31 января 2017 года.