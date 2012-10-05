В «Бобровом логе» пройдет флешмоб Дедов Морозов и Снегурочек

28 декабря красноярский Фанпарк «Бобровый лог» пригласил всех желающих на подзарядку новогодним праздничным настроением и поучаствовать в горнолыжно-сноубордическом флешмобе Дедов Морозов и Снегурочек.

Для всех горнолыжников и сноубордистов в костюмах Дедов Морозов и Снегурок с 20:00 проход на подъемник свободный.