>
>
В «Бобровом логе» пройдет флешмоб Дедов Морозов и Снегурочек
Новости
/
Общество
,
В Красноярском крае

В «Бобровом логе» пройдет флешмоб Дедов Морозов и Снегурочек

6+ для детей старше 6 лет
28 декабря 11:20
1

28 декабря красноярский Фанпарк «Бобровый лог» пригласил всех желающих на подзарядку новогодним праздничным настроением и поучаствовать в горнолыжно-сноубордическом флешмобе Дедов Морозов и Снегурочек.

Флешмоб в 2015 году
Источник: пресс-служба Фанпарка «Бобровый лог»
Флешмоб в 2015 году
Источник: пресс-служба Фанпарка «Бобровый лог»
Флешмоб в 2015 году
Источник: пресс-служба Фанпарка «Бобровый лог»
Флешмоб в 2015 году
Источник: пресс-служба Фанпарка «Бобровый лог»
Флешмоб в 2015 году
Источник: пресс-служба Фанпарка «Бобровый лог»

Для всех горнолыжников и сноубордистов в костюмах Дедов Морозов и Снегурок с 20:00 проход на подъемник свободный.

«Мы планировали провести флешмоб 23 декабря, но вынуждены были отменить из-за морозов. В этот раз температура будет комфортной, и мы будем катать наших участников до самого закрытия», — рассказали в пресс-службе Фанпарка.

Ссылки по теме:
Рекомендуем почитать