В «Бобровом логе» пройдет флешмоб Дедов Морозов и Снегурочек

28 декабря красноярский Фанпарк «Бобровый лог» пригласил всех желающих на подзарядку новогодним праздничным настроением и поучаствовать в горнолыжно-сноубордическом флешмобе Дедов Морозов и Снегурочек.
Для всех горнолыжников и сноубордистов в костюмах Дедов Морозов и Снегурок с 20:00 проход на подъемник свободный.
«Мы планировали провести флешмоб 23 декабря, но вынуждены были отменить из-за морозов. В этот раз температура будет комфортной, и мы будем катать наших участников до самого закрытия», — рассказали в пресс-службе Фанпарка.
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