Красноярские энергетики полностью готовы к оперативной работе в праздничные дни

Специалисты «Красноярскэнерго» полностью выполнили мероприятия по обеспечению готовности к работе во время зимних каникул. Главная задача энергетиков — обеспечить надежное энергоснабжение жителей Красноярского края в предстоящие праздники.

Сотрудники уже проверили оснащение бригад инвентарем, экипировкой и средствами защиты, готовность спецтехники, машин и механизмов к проведению работ. Проверку на работоспособность прошли все резервные источники снабжения электроэнергией, средства телемеханики, связи и устройства для определения возможных мест повреждений на высоковольтных линиях, а также системы резервного и аварийного питания.

Материалы по теме Представления и бесплатные автобусы: Чиновники отчитались о готовности к празднику

К оперативному реагированию на предприятии готовы 127 оперативно-выездных, оперативно-ремонтных и аварийно-восстановительных бригад — это более 897 специалистов и 291 единиц техники. Все бригады укомплектованы необходимым оборудованием и снаряжением. В каждом подразделении филиала наготове передвижные дизель-генераторные установки. В эксплуатации предприятия находятся 38 передвижных резервных станций.

С 31 декабря до утра 9 января в филиале введен так называемый режим технической тишины — запрещено производство плановых работ и переключений, за исключением работ, связанных с предотвращением и ликвидацией последствий технологических нарушений в действующих электроустановках.

Все члены оперативного штаба филиала находятся на связи в круглосуточном режиме. Организован оперативный обмен данными с сотрудниками МЧС по Красноярскому краю. В течение праздников будет круглосуточно работать единый call-центр МРСК Сибири. По телефону 8-800-1000-380 (звонок бесплатный) любой житель Красноярского края может сообщить о повреждениях линий электропередачи, оборванных или провисших проводах.