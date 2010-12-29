Пассажиру абаканского аэропорта вернули портфель с 300 тыс. рублей

В Хакасии в аэропорту пассажиру вернули потерянный портфель с крупной суммой денег, сообщили в пресс-службе Абаканского линейного отдела МВД России.

Материалы по теме Красноярцу грозит до 5 лет за взятые из банкомата чужие деньги

К сотрудникам транспортной полиции обратился житель Хакасии, прилетевший из Москвы, и рассказал, что забыл в самолете папку-органайзер, в которой находились документы и более 300 тысяч рублей. Полицейские тут же проверили салоны воздушного судна, но папки нигде не было.

«С целью пресечения кражи стражи правопорядка совместно с работниками аэропорта провели комплекс разыскных мероприятий. Всех прибывших пассажиров московского авиарейса и встречающих граждан сотрудники попросили пройти через досмотровый пункт, а также осмотрели всевозможные места, где может находиться пропажа. Вскоре портфель был найден в перронном автобусе. Как оказалось, 34-летний работник одной из строительных компаний по собственной невнимательности перепутал место оставления ценной ноши. Владелец получил утраченное в полном объеме и поблагодарил полицейских», — пояснили в пресс-службе.