Компания «Аян» стала партнером красноярского чемпионата мира по лыжному ориентированию

Производитель напитков, АО «АЯН» из Хакасии, стал официальным партнером XXII чемпионата мира по лыжному ориентированию, который пройдет в Красноярске с 5 по 13 марта 2017 года.

Материалы по теме Подтверждено, что чемпионат мира по лыжному ориентированию пройдет в Красноярске

Как сообщили в пресс-службе Исполнительной дирекции Универсиады-2019, предприятие «Аян» широко известно за пределами республики, а выпускаемая им продукция востребована во многих регионах России. Одни из самых популярных продуктов завода — питьевая вода «Хан-Куль» и «Лель», а также линейка газированных напитков. Основное конкурентное преимущество — это качественная продукция из натуральных ингредиентов.

В период проведения чемпионата компания обеспечит участников питьевой водой «Лель Sport». Ранее «Лель Sport» уже был официальным напитком любительских и международных соревнований: марафонов, полумарафонов, этапов кубка РФ по высотному бегу, турниров по карате, самбо и дзюдо, лыжных гонок, зимнего дуатлона и триатлона, международного турнира по вольной борьбе им. Ивана Ярыгина.

Ранее, в октябре, был подписан договор с компанией «Красноярск Техно Сервис», которая обеспечит офисной техникой команду чемпионата мира по лыжному ориентированию.

Напомним, чемпионат пройдет на базе комплекса «Академия биатлона» и станет первым тестовым мероприятием в рамках подготовки к XXIX Всемирной зимней универсиаде-2019.