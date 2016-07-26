В Рождественскую ночь красноярцам предоставят бесплатные автобусы

В ночь с 6 на 7 января в Красноярске пустят бесплатные автобусы, сообщили в пресс-службе городской администрации.

В связи с празднованием Рождества Христова и торжественным богослужением в рождественскую ночь в Красноярске будет организовано движение по четырем автобусным маршрутам от Храма Рождества Христова (Щорса, 44а) и одному маршруту от Свято-Успенского мужского монастыря (Лесная, 55а):

Маршрут № 1: Храм Рождества Христова — ул. Мичурина — пр. им. газеты «Красноярский рабочий» — ул. Тамбовская — ул. Шевченко — ул. Амурская — ул. Суворова — ул. Мичурина — ул. Павлова — ул. 60 лет Октября, 169а (МП «КПАТП № 7»);

Маршрут № 2: Храм Рождества Христова — ул. Щорса — ул. Мичурина — ул. Московская — пр. им. газеты «Красноярский рабочий» — ул. Матросова — ул. Свердловская — пер. Кривоколенный — ул. 60 лет Октября, 169а (МП «КПАТП № 7»);

Маршрут № 3: Храм Рождества Христова — ул. Щорса — ул. Мичурина — Октябрьский мост — ул. Авиаторов — ул. Партизана Железняка — ул. Аэровокзальная — ул. Взлётная — ул. 78 Добровольческой Бригады — ул. 9 Мая — пр. Комсомольский — ул. Краснодарская — пр. Металлургов — ул. Тельмана — ул. Воронова — ул. Гайдашовка — Енисейский тракт — мкрн Солнечный;

Маршрут № 4: Храм Рождества Христова — ул. Щорса — ул. Мичурина — Октябрьский мост — ул. Партизана Железняка — ул. Белинского — ул. Ленина — ул. Железнодорожников — пр. Свободный — ул. Ладо Кецховели — ул. Копылова — ул. Высотная — ул. Тотмина — ул. Калинина, 84 (МП «КПАТП № 5»);

Маршрут № 5: Свято-Успенский мужской монастырь — ул. Лесная — пр. Свободный — ул. Лесопарковая — ул. Чернышева — ул. Гусарова — ул. Мирошниченко — ул. Е. Стасовой — ул. Высотная — ул. К. Армии — ул. Копылова — ул. Профсоюзов — пр. Мира — ул. Вейнбаума — Коммунальный мост — ул. Матросова — ул. 60 лет Октября, 169а (МП КПАТП-7).

Автобусы у храма Рождества Христова будут находиться с 2:15, они отправятся в рейс после завершения службы, ориентировочно в 2:45. Автобус у Свято-Успенского мужского монастыря будет находиться с 2:00, отправится в рейс после завершения службы, ориентировочно в 2:15.

Перевозка пассажиров по этим маршрутам будет осуществляться бесплатно, добавили в мэрии.