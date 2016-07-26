В Красноярске прошел семинар для судей Универсиады

С 26 по 28 декабря в красноярском центре экстремального спорта «Спортэкс» состоялся семинар для 50 кандидатов в спортивные судьи по сноуборду, которым предстоит работать на тестовых мероприятиях и на самой Зимней универсиаде-2019.

По рекомендации Федерации сноуборда России для обучения красноярских судей были приглашены спортивный судья всероссийской категории по сноуборду Алексей Задорожнюк и спортивный судья всероссийской категории, судья FIS категории «А» по сноуборду Алексей Потапов.

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Во время занятий были рассмотрены основы спортивного судейства, новые квалификационные требования к судьям, общие правила проведения соревнований по сноуборду в акробатических дисциплинах, критерии оценки трюков. Под руководством лекторов участники семинара провели видеоанализ по организации соревнований, типам трасс и особенностям их обслуживания в сложных метеоусловиях, изучили работу различных судейских бригад: контролеров, судей старта/финиша, познакомились с правилами FIS проведения соревнований в дисциплинах хафпайп, слоуп-стайл, биг-эир, параллельный слалом, параллельный слалом-гигант, сноуборд-кросс. В финале обучения было проведено тестирование, с которым успешно справились все участники семинара.

«Это уже второй подобный семинар в рамках подготовки судей к Зимней универсиаде-2019 в Красноярске. 70-80 % участников семинара — это новые люди в спортивном судействе. Для нас было важно не просто научить их правилам этого вида спорта, но и „заразить“ этих людей духом сноуборда. Участники семинара осознали, что могут получить удовольствие от работы на таких крупных спортивных мероприятиях как Зимняя универсиада в Красноярске. Кроме того, мы смогли донести до людей, что от судейского корпуса зависит результат соревнований, и то, что работа судьёй подразумевает определённую ответственность. Зимняя универсиада 2019 года в Красноярске даст дополнительный импульс к развитию сноуборда в Сибири и в Красноярском крае, в частности, не только в плане подготовки кадров, но и в материальном плане: сейчас в регионе активно готовятся профессиональные трассы для будущих тренировок и тестовых соревнований», — рассказал Алексей Потапов.

Подобные семинары позволяют сформировать квалифицированный судейский корпус из числа жителей Красноярского края, который в будущем сможет обслуживать соревнования российского и международного уровней.

Отметим, что обучение спортивных судей продлится вплоть до 2019 года. В этом году состоялась серия семинаров по керлингу, биатлону, горным лыжам, а также по фристайлу и спортивному ориентированию. Все эти виды спорта будут представлены в спортивной программе Зимней универсиады-2019.