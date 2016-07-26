Красноярский губернатор рассказал, что будет на его новогоднем столе

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский рассказал, что не будет гнаться за тем, чтобы на его новогоднем столе были исключительно местные продукты.

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«Мне казалось, у нас во все времена какие-то продукты на столе обязательно привозные, но основная часть местная, — рассказал глава края, отвечая на вопрос журналистов. — Я хоть и не люблю наш рынок — он плохонький, но мясо будет с рынка. В то же время не надо из этого делать проблему — ну что плохого, если мы съедим яблоко или мандарин привозной? Ну не растут в Красноярске яблоки. Задачу надо поставить, чтобы люди имели дешевые и самые свежие, вкусные товары — не важно, где они произведены».

«Я за то, чтобы выбор был широкий, чтобы наши магазины старались как можно шире представить ассортимент, — добавил Толоконский. — В то же время потенциал края позволяет удовлетворить самые изысканные запросы красноярцев на новогодний стол».

Губернатор добавил, что не представляет себе зимнего стола без квашеной капусты, соленых огурцов и маринованных помидоров.

«У меня никаких ограничений нет — я ем и пью так, как все», — заключил Виктор Толоконский.