Красноярский губернатор рассказал, что будет на его новогоднем столе

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский рассказал, что не будет гнаться за тем, чтобы на его новогоднем столе были исключительно местные продукты.
«Мне казалось, у нас во все времена какие-то продукты на столе обязательно привозные, но основная часть местная, — рассказал глава края, отвечая на вопрос журналистов. — Я хоть и не люблю наш рынок — он плохонький, но мясо будет с рынка. В то же время не надо из этого делать проблему — ну что плохого, если мы съедим яблоко или мандарин привозной? Ну не растут в Красноярске яблоки. Задачу надо поставить, чтобы люди имели дешевые и самые свежие, вкусные товары — не важно, где они произведены».
«Я за то, чтобы выбор был широкий, чтобы наши магазины старались как можно шире представить ассортимент, — добавил Толоконский. — В то же время потенциал края позволяет удовлетворить самые изысканные запросы красноярцев на новогодний стол».
Губернатор добавил, что не представляет себе зимнего стола без квашеной капусты, соленых огурцов и маринованных помидоров.
«У меня никаких ограничений нет — я ем и пью так, как все», — заключил Виктор Толоконский.