Дайджест Newslab.ru: Стройка года

Строители нового терминала международного аэропорта «Емельяново» порадовали сегодня главу края Виктора Толоконского, который проинспектировал стройку. Как стало известно, работы идут в соответствии с планом. Уже сформирован каркас здания, следующий этап будет посвящён отделочным работам.

Фотоистория: городские ёлки Красноярска. Ёлка, без сомнений, главный символ Нового года. Праздничное дерево у нас в городе в разное время было и «живым», и искусственным, да и размеры его заметно отличались. Но одна традиция остается неизменной — гулять вокруг да около нее. Вспоминаем, как это было!

7 правил успешного бизнеса. Для того, чтобы найти для бизнеса новую точку роста порой достаточно совета успешного бизнесмена или вдохновляющего опыта известной компании. В заключительном выпуске совместного проекта интернет-газеты Newslab.ru и мобильного оператора Tele2 «Бизнес-драйвер» мы собрали бизнес-правила топовых международных и отечественных предпринимателей.

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