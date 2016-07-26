Испытай орган в Красноярске: «Польский акт» и другие события дня

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске 2 февраля.

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В краевой столице сохранятся теплая, но ветреная погода: днем обещают около −5 градусов, порывы ветра будут достигать 10 м/с.

С 10 до 16 часов будет ограничено движение по пр. Мира (от дома № 5 до улицы Профсоюзов — там проводят инженерно-геодезические изыскания) и на кольцевой развязке на ул. Калинина — ул. Маерчака (ведется установка водоотводного лотка на мосту).

После полудня Newslab.ru расскажет, какие нововведения ждут выпускников, которые будут сдавать ЕГЭ в 2017 году, и как лучше подготовиться к экзамену.

Те, кто сегодня около 14:15 окажется в зале ожидания Железнодорожного вокзала, смогут совершить виртуальное путешествие по Красноярску. Сотрудники одной из библиотек города покажут на большом мониторе все главные красноярские достопримечательности.

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В театре оперы и балета сегодня премьера — спектакль «Марина Мнишек. Борис Годунов. Польский акт» из оперы М. Мусоргского «Борис Годунов» (12+). В свое время эта часть оперы не вошла в красноярскую постановку. Партию Марины Мнишек когда-то исполняла Елена Образцова, памяти которой в этом году посвящен фестиваль «Парад звезд в Оперном».

В Красноярске открывается Фестиваль итальянского кино RIFF. В 19:00 в Доме кино (Мира, 88) начнется показ остросюжетной авантюрной комедии «Кто эти люди?» (18+).

В 19:00 в Органном зале сыграют музыку из «Пиратов Карибского моря», «Титаника», «Игры престолов» и «Бригады» — так стартует серия концертов «Испытай орган» (12+).

В клубе Friend’s lounge (Маерчака, 7г) можно будет посетить бесплатный концерт красноярской группы «План Дельта» (18+). Начало в 20:00.