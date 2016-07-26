Красноярских фотографов бесплатно научат снимать ночной город

В Красноярске пройдет фотографический пленэр «Фотобессонница». Проект включает в себя серию бесплатных мастер-классов по фотографии для молодых красноярцев в возрасте от 14 до 30 лет.

На занятиях опытные фотографы расскажут об особенностях съёмки в вечернее время, о том, как снять красивые фотографии в темноте, а также помогут взглянуть на обыденные виды города по-новому. Каждый мастер-класс будет проходить на новом месте.

Материалы по теме Топ мест для зимних фотосессий в Красноярске Известные фотографы выбрали лучшие локации для удачных кадров

Локациями для съемок станут любимые и популярные места горожан, среди которых БКЗ, проспект Мира, а темами — городской пейзаж и архитектура ночного Красноярска. По итогам мастер-классов жюри выберет лучшие работы фотографов, которые попадут на онлайн-выставку.

Первый пленэр пройдет 3 февраля в 17:00 на площади около БКЗ. Вход свободный, но необходима регистрация. Организаторы советуют взять с собой штатив, тепло одеться и захватить термос с горячим чаем. Более подробную информацию можно найти в группе медиа-коворкинга «Открытая студия».