Красноярцы вспомнили о призраках

Красноярцы обсуждают сюжет федерального телеканала о призраках в красноярском музейном центре и на «Столбах», которые якобы были обнаружены исследователями паранормальных явлений. В конце января в эфире телекомпании «НТВ» была показана серия передачи «Таинственная Россия». Отметим, выпуск, транслировавшийся в эти дни, является повтором передачи, выпущенной еще несколько лет назад.

Однако сегодня пользователи соцсетей и СМИ вновь стали с интересом обсуждать увиденное.

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В частности, в сюжете шла речь о тайнах ныне снесенного недостроя — здания КПСС, одной из больниц города, заповедника «Столбы» и музейного центра — мест, где якобы была замечена паранормальная активность: какие-то тени, сработавшая сигнализация, шорохи и скрипы, внезапные приступы недомогания у присутствующих.

Откликнувшись на сюжет прошлых лет, красноярцы отметили, что знакомы с подобными слухами с детства. Но при этом многие отнеслись к озвученной информации скептически, призвав не перекладывать на сверхъестественные силы человеческие ошибки и заблуждения.