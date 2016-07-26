Возбуждено дело о насилии врача над подростком в Ачинском кадетском корпусе

В Ачинске возбудили уголовное дело в отношении медика, обвиненного в надругательстве над бывшим кадетом, сообщили 2 февраля в ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю.

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Завершилась доследственная проверка по заявлению местной жительницы, пожаловавшейся в полицию, что 44-летний медицинский работник Ачинского кадетского корпуса совершил в отношении ее сына насильственные действия сексуального характера.

Раньше мальчик учился в кадетском корпусе, но в 2016 году перешел в обычную школу. 21 января он вместе с ровесником и врачом распивал спиртные напитки в боксе медицинской части корпуса.

«В то время как один из школьников отправился домой, его приятель уснул. Врач, воспользовавшись беспомощным состоянием подростка, совершил в отношении него сексуальное насилие. В правоохранительные органы с заявлением о произошедшем обратилась мать подростка. После проведенной проверки врач был уволен из Ачинского кадетского корпуса», — отметили в следственном управлении.

По итогам проверки в отношении мужчины возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетнего). В настоящее время проведены психофизиологические исследования с использованием полиграфа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены судебные психолого-психиатрические экспертизы, запланированы допросы, опрашиваются знакомые подростка.

Напомним, депутат Государственной Думы от региона Сергей Натаров направил письма на имя губернатора края и в следственные органы с призывом, чтобы происшествие было взято на особый контроль. Парламентарий уже поднимал вопрос об упорядочивании системы кадетского образования в России, так как путаница с подчинением этих учебных заведений влечет за собой проблемы в снабжении, питании, формировании образовательных программ и требованиях, предъявляемых к сотрудникам. Вся система кадетских корпусов и Мариинских гимназий в Красноярском крае требует серьезных изменений в управлении и финансировании и гораздо большего внимания, чем уделяется ей властями сейчас.