Дайджест Newslab.ru: Куропатки и потасовка с полицией

Сегодня красноярцев изрядно рассмешили куропатки, чинно гуляющие по улицам города. «Что это за куропатки бегают по улице Маркса? Раньше я не видела в городе таких птиц. Перешли со мной улицу чинно на зелёный свет. Они очень смешные, большие, важные, бегают гуськом и похожи на команду пингвинов из Мадагаскара», — рассказала в соцсети горожанка Елена Владышевская.

Кино недели: Дьявол без штанов Мальчик дружит с деревом, коп и аферист спасают пленницу, Дьявол пробивает апперкот, влюбленные спешат сквозь космос, а звонки внезапно убивают. Итак, что нас ждет в кинотеатрах на этой неделе?

Фотоистория: Как строили и открывали аэропорт «Емельяново». Аэропорт «Емельяново» поделился с читателями Newslab.ru своей коллекцией фотографий, иллюстрирующих основные исторические вехи, а также будни и праздники красноярской авиации.

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