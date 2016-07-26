Спасаем набережную и считаем пособия — темы дня в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске 3 февраля.

В городе по-прежнему тепло: сегодня днем будет около −5°, но с ветром до 10 м/с. Пройдет небольшой снег.

С 13 до 17 часов на карьере «Черный мыс» будут взрывать породу. Красноярцев попросили не пугаться.

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Newslab.ru сегодня расскажет, как в 2017 году изменится размер выплат молодым мамам — родовых сертификатов и детских пособий.

Всем озабоченным обликом города красноярцам сегодня дадут трибуну — в 17:00 в Доме кино (Мира, 88) начнется общественное обсуждение будущего левобережной набережной. Власти пообещали все предложения выслушать и взять на заметку.

Любителей путешествий приглашают на встречу с Игорем Чапаловым, который расскажет о «сложностях и философии» одиночных сплавов по Енисею. Встреча пройдет в «Центре путешественников» (Карла Маркса, 49), начало в 18:30. Вход свободный.

Красноярский симфонический оркестр сегодня исполнит «Хиты музыки мирового кино». Зрителям обещают музыку из «Гарри Поттера», «Гладиатора» и «Титаника». Концерт (6+) пройдет в 19:00 в малом зале филармонии (Мира, 2б).

Завершится день культурная программа дня выступлением красноярского коллектива «Гуляй, Вася! Бэнд» (18+) в ресторане «Мюнхен» (Урицкого, 94), начало в 22:00.