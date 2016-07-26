Красноярцев приглашают на бесплатные занятия по SMM, робототехнике и иностранным языкам

4 февраля красноярский SMM-тренер и консультант Андрей Шалимов прочитает лекцию для посетителей выставки «Образование. Профессия и карьера» в МВДЦ «Сибирь». Мероприятие будет полезно не только тем, кто мечтает работать в сфере SMM, но и представителям всех профессий.

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На лекции слушатели получат ответы на наиболее часто задаваемые вопросы: можно ли научиться SMM на курсах, вебинарах, платных или бесплатных тренингах? Какие базовые знания требуются? Какое образование должно быть у человека, решившего заняться SMM, и что должен уметь делать в социальных сетях каждый человек, независимо от специальности? Послушать лекцию все желающие смогут с 13:00 до 15:00 в павильоне № 1.

Кроме того, в субботу на выставке состоится ряд мастер-классов. К примеру, пройдет занятие по робототехнике и созданию светодиодных открыток. Международная школа организует мастер-класс на тему «Коммуникативный подход в изучении языка». В завершение выставки всех приглашают на зрелищное эксперимент-шоу от Музея занимательных наук СФУ и страноведческий квиз «Вокруг света».

Напомним, выставка-форум «Образование. Профессия и карьера» будет работать по 4 февраля включительно в МВДЦ «Сибирь». Здесь красноярцы могут ознакомиться с учебными заведениями со всей России и зарубежья, найти работу на ярмарке вакансий и проконсультироваться у профессионального коуча.

В субботу выставку можно посетить с 10:00 до 16:00. Вход свободный.