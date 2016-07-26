В Красноярске предложили установить статую Христа размером с 25-этажный дом (видео)

Красноярские активисты хотят установить 80-метровую скульптуру Христа на Караульной горе. Информацию об этом Newslab.ru подтвердили в Красноярской епархии.

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Вчера в некоторых СМИ появилась информация о том, что инициативная группа из православных активистов предложила поставить на Караульной горе скульптуру Христа работы Зураба Церетели. По данным журналистов федерального телеканала «Вести», статуя создана несколько лет назад, но она до сих пор хранится в мастерской скульптора по частям, так как ни одна из территорий РФ, где ее предлагали установить, не дала согласие. Изначально Зураб Церетели хотел поставить ее на Соловках, затем предлагалось разместить ее в Сочи, а после отказа — в Санкт-Петербурге или Ленинградской области.

Проблема скульптуры состоит в ее размерах: 47-метровое основание и 33-метровая фигура, подобная статуе Христа Искупителя в Бразилии. Красноярские активисты предлагают поставить ее около Часовни Параскевы Пятницы.

Пресс-секретарь Красноярской епархии Андрей Скворцов подтвердил информацию об обращении к ним с такой инициативой.