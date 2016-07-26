Угонщик люксового внедорожника из Красноярска попался в соседней области

Жители соседних регионов попались на похищении в Красноярске «люксовых внедорожников», сообщили 3 февраля в пресс-службах Главных управлений МВД России по Иркутской и Новосибирской областям.

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В Новосибирской области еще 1 февраля полицейские во время проверки на дороге задержали водителя, который сильно занервничал, когда увидел сотрудников ГИБДД. Как оказалось, приезжий из Омска имел для этого достаточно поводов — он ехал на угнанном автомобиле Lexus, а из документов у него при себе был только паспорт. При проверке выяснилось, что государственные номера на внедорожнике установлены поддельные, а проверка идентификационного номера показала, что машина в угоне, о чем заявил житель Красноярска.

Сегодня региональная полиция Иркутской области сообщила о том, что завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Ангарска, который вместе с 9 товарищами воровал дорогие внедорожники из Иркутской области, республики Бурятия и Красноярского края. Мужчин поймали еще в 2015 году, к этому времени они успели угнать 15 автомобилей на общую сумму более 50 млн рублей. Похищали они, в основном Toyota Land Cruiser 200 и Lexus LX570.

Часть автомобилей, которые похитители прятали в лесу или в гаражах, удалось вернуть законным владельцам, но некоторые машины злоумышленники успели сбыть за рубеж и сейчас их поиском занимается Интерпол. При обыске у угонщиков обнаружили программаторы и ретрансляторы ключей зажигания, сканеры и подавители сигнала GSM, блокирующих работу спутниковых охранных комплексов.