Дайджест Newslab.ru: Иисус над Красноярском

В Красноярске предложили установить статую Христа размером с 25-этажный дом. Вчера в некоторых СМИ появилась информация о том, что инициативная группа из православных активистов предложила поставить на Караульной горе скульптуру Христа работы Зураба Церетели. Разобрались, что вообще происходит и насколько это реально.

Поуехавшие: Израиль Newslab.ru продолжает публикацию историй о красноярцах, которые когда-то решили круто изменить свою жизнь — уехать в другую страну. Сегодня у нас в гостях Галина, уже 12 лет живущая в Израиле. Она рассказала, за что евреи благодарны русским, чем так хороша израильская медицина и как обычная квартира может стоить миллион долларов.

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