Красноярцев пригласили на ярмарку модных брендов

4 и 5 марта в Красноярске пройдет «Сибирский модный маркет». На весенней выставке больше 40 дизайнеров Сибири из Красноярска, Новосибирска и Омска представят новые именные коллекции эксклюзивной одежды, аксессуаров и украшений.

Кроме того, в рамках «Модного маркета» пройдут лекции, встречи и мастер-классы для всех, кто интересуется миром моды. Так, зарегистрированные участники в Красноярске получат шанс поучаствовать в проекте, который состоится этой весной с известным профессиональным стилистом Александром Роговым.

Гости также смогут посетить эксклюзивную презентацию коллекции Follow me... от креативной команды пространства «Автор стиля» и получить у них профессиональные консультации.

Генеральный директор PRO fashion consulting Екатерина Елисеева проведет лекцию на тему «Успешный кейс создания дизайнерского ателье. Ателье как форма бизнеса», а на мастер-классе «Дизайн интерьера для твоего нового гардероба» можно будет узнать, как организовать пространство для новых вещей, как с пользой избавиться от старых и ненужных вещей и где в доме находится женская зона.

Мамы смогут выбрать здесь подходящий наряд для детей, а также порадовать себя и ребенка увлекательными мастер-классами в детской зоне.