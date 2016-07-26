Красноярцев на выходных зовут на выставку Ван Гога и пожаловаться на полицейских

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске на выходных 4 и 5 февраля.

По данным Гидрометцентра, днем в субботу ожидается −8 °C, в ночь на воскресенье похолодает до 12°C. Днем 5 февраля синоптики обещают — 9 °C, а в ночь на понедельник — снижение до −19 °C. В субботу возможен небольшой снег, воскресенье — без осадков. Ветер будет дуть с юго-запада и юго-востока со скоростью 2-3 м/c.

В субботу, 4 февраля, с 10:00 до 13:00 красноярцы смогут поделиться своими проблемами и предложить изменения по работе полиции лично руководителю красноярского МУ МВД и начальникам отделов. Узнать телефон для записи на единый день личного приема и ознакомиться со списком руководителей можно здесь, к краевым полицейским — здесь.

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Мультимедийная выставка «Винсент Ван Гог: оживающие полотна» (0+) открывается 4 февраля в 11 часов и продлится до 8 марта в Культурном пространстве «Каменка» (Павлова, 21). Это выставка нового формата: посетители окажутся окруженными 3-7 метровыми картинами Ван Гога, оживающими прямо на глазах. Выставка создана с применением современных проекционных технологий и анимации.

В Музейном центре «Площадь Мира» в 13:00 начнется первая творческая мастерская в рамках выставки Андрея Поздеева «Цвет жизни». Для посетителей проведут экскурсию и позволят создать свою картину по живописным правилам Поздеева. Музей предоставит мольберты и планшеты, листы ватмана, кисти и краски, но при желании можно взять все с собой.

С 14:00 до 16:00 на катке Татышев-парка пройдёт акция по конькобежному спорту «Лёд надежды нашей». Принять участие в соревнованиях на дистанции 50 и 100 метров смогут все желающие. Также в этот день с 10:00 до 16:00 вход на каток «Татышев-Ice» будет бесплатным.

В 19:00 в филармонии Красноярский симфонический оркестр исполнит хиты музыки мирового кино (6+). И в это же время в Органном зале Алексей Бардин в рамках проекта «Испытай орган» исполнит хиты из кино и сериалов: «Пираты Карибского моря», «Игра престолов» и «17 мгновений весны», «Бригада» и других (16+).

Заключительным событием дня станет юмористическое шоу «Вечер Хорошего Настроения». В программе заготовленные stand-up выступления и импровизации со зрителями в исполнении красноярских юмористов, знакомых по КВН, «Камеди-Баттлу», «Зажиганию» и «Не спать!». Начало в 21:00 (18+).

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В воскресенье, 5 февраля, Центр путешественников приглашает красноярцев на две бесплатные экскурсии по Торгашинскому хребту с посещением пещер Барсучья или Шаман (14+). Продолжительность экскурсии составит 8-10 часов, а протяженность маршрута — около 10 км. Начало экскурсии в 10:00. Сбор группы пройдет на остановке «Полигон» (конечная остановка маршрута № 27). Запись по телефонам: 8-983-166-57-17, 8-903-988-95-88 на экскурсию в пещеру Барсучья, 8-983-573-32-02 на экскурсию в пещеру Шаман.

В Татышев-парке состоится открытый чемпионат по зимнему триатлону на дистанциях 3 км — бег, 5 км — велосипед, 5 км — лыжи. В старте примут участие красноярские спортсмены, которые несколько дней назад в Эстонии участвовали в чемпионате Европы по триатлону, а также любой желающий. Регистрация пройдет с 9:00 до 10:30. Старт соревнований намечен на 11:00. Для участников, которые не имеют своего инвентаря, будет работать прокат велосипедов и лыж.

В 16:00 в «Арене. Север» мужская команда БК «Енисей» проведет важный матч Единой Лиги ВТБ против молодого пермского клуба «Парма», который в прошлом году удивил баскетбольную общественность страны, выиграв Кубок России и Суперлигу. А в 19:00 женская команда баскетбольного клуба «Енисей» сыграет матч регулярного чемпионата российской Премьер-Лиги против московской «МБА».

В 19:00 в Rock Jazz cafe начнется RAP Battle #1 (18+), в котором участникам нужно будет импровизировать под музыкальные биты в борьбе за главный приз. Также будет работать свободный микрофон, где каждый желающий сможет исполнить свои треки. Вход по билетам.