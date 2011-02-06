Красноярцев ждут ночные морозы до −25

Прогноз погоды на вторую неделю февраля в Красноярске: синоптики обещают по ночам 20-градусные морозы, но в отдельные дни — сравнительно теплую погоду.

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По данным Гидромецтентра, ниже всего температура воздуха будет опускаться в ночь на вторник и на выходных — до −21, −25 °C соответственно. В остальные дни по ночам уличные термометры будут показывать от −14 до −16 °C. Дневная температура также будет переменчивой: сегодня и завтра в столице края ожидается до −12 °C, а со среды по пятницу Гидрометцентр прогнозирует до −8 °C.

Gismeteo.ru по традиции дает более оптимистичный прогноз, обещая во второй половине недели в светлое время суток и вовсе от −1 до −3 °C.

Снег возможен только в пятницу. Ветер будет дуть преимущественно с юго-запада со скоростью до 2 м/с.