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Главного по имуществу в Красноярске выберут на конкурсе
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Главного по имуществу в Красноярске выберут на конкурсе

6 февраля 14:32
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Заместителя главы Красноярска предлагают выбрать на конкурсе. Соответствующее распоряжение было подписано в пятницу, 3 февраля, главой города.

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Конкурс был объявлен для замещения вакантной в настоящее время должности заместителя главы города — руководителя департамента муниципального имущества и земельных отношений. Прежний руководитель департамента Андрей Шлома с 8 ноября прошлого года занял должность руководителя администрации Кировского района.

В настоящее время в администрации создается комиссия, которой предстоит проводить собеседования с кандидатами. Официально информация об условиях участия в конкурсе на сайте администрации города и на других официальных ресурсах должна появиться до 17 февраля.

Шлома Андрей Геннадьевич
Шлома Андрей Геннадьевич
Руководитель администрации Кировского района Красноярска

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