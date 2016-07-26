Меломан из Красноярска сутки слушал песню группы «Банд’Эрос»

Меломан из Красноярска 483 раза послушал композицию группы «Банд’Эрос».
Ко «Дню сурка», отмечавшегося на минувшей неделе, Яндекс.Музыка провела исследование, выяснив какие композиции слушатели разных регионов слушают, включив по кругу, на «репите». Рекордсменом за период с 1 января прошлого 2016 года по 1 февраля текущего стал москвич, который за год прослушал песню Ленинграда «В Питере пить» 1186 раз.
В Красноярске рекордсменом стала композиция группы «Банд’Эрос» «Жизни не жалко» — ее житель Красноярска прослушал 483 раза. При продолжительности песни около 3 минут выходит, что он слушал ее чуть более 24 часов.
На втором месте трек Calvin Harris «Pray to God» — его неизвестный меломан прослушал 305 раз подряд, а третий поставил на повтор песню Carla’s Dreams «Eroina (Sub Pielea Mea)» и слушал 302 раза.