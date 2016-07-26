Меломан из Красноярска сутки слушал песню группы «Банд’Эрос»

Меломан из Красноярска 483 раза послушал композицию группы «Банд’Эрос».

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Ко «Дню сурка», отмечавшегося на минувшей неделе, Яндекс.Музыка провела исследование, выяснив какие композиции слушатели разных регионов слушают, включив по кругу, на «репите». Рекордсменом за период с 1 января прошлого 2016 года по 1 февраля текущего стал москвич, который за год прослушал песню Ленинграда «В Питере пить» 1186 раз.

В Красноярске рекордсменом стала композиция группы «Банд’Эрос» «Жизни не жалко» — ее житель Красноярска прослушал 483 раза. При продолжительности песни около 3 минут выходит, что он слушал ее чуть более 24 часов.

На втором месте трек Calvin Harris «Pray to God» — его неизвестный меломан прослушал 305 раз подряд, а третий поставил на повтор песню Carla’s Dreams «Eroina (Sub Pielea Mea)» и слушал 302 раза.