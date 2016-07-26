Дайджест Newslab.ru: Пропавший на «Столбах»

На «Столбах» вторые сутки не могут найти таинственно исчезнувшего туриста. Мужчина ушел погулять от Второго столба в сторону Копьевской видовки, но не вернулся домой. Спасатели проверили уже более 30 км тропинок в том районе, но пока безрезультатно.

«За месяц из кафе „выносят“ до 10 тысяч»: откровения красноярского повара Экономят ли владельцы заведений на продуктах? Почему на кухне трудно поддерживать чистоту? Как повара умудряются воровать еду под прицелом камер наблюдения? Повар Николай П. на условиях анонимности раскрыл Newslab.ru «кухню» работы кафе и ресторанов Красноярска.

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