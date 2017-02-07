Экзамен для родителей, роботы и советские фильмы: что ждет красноярцев сегодня

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске 7 февраля.

По данным синоптиков, сегодня в Красноярске будет наблюдаться переменная облачность, без осадков. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 2 м/с. Температура воздуха днем составит −12 °C.

7 февраля отмечается Всемирный день роботехники. Считается, что именно в этот день в 1942 году Айзек Азимов приступил к формулированию «Трёх законов робототехники». Сегодня будут работать три тематические площадки: с 13 до 17 в открытом пространстве «ТехникУМ» (Парашютная, 8а) можно будет посмотреть фильмы про роботов; с 14 до 18 на станции юных техников (Львовская, 24) пройдут состязания по робо-регби; с 18 до 19 в открытом пространстве «ТехникУМ» (Парашютная, 8а) разместитчя площадка «Траектория», где все желающие вместе с роботами смогут принять участие в квесте.

Вскоре красноярцы смогут подготовиться к сдаче норм ГТО в привычных фитнес-центрах. Уже сегодня сотрудников фитнес-клубов будут учить, как натренировать клиентов для выполнения физкультурного комплекса. Напомним, что с 1 января 2017 года любой россиянин может побороться за знак отличия ГТО. В центры тестирования красноярцы могут обращаться тогда, когда уверены, что готовы выполнить нормативы, указанные для их возраста.

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7 февраля Красноярский край присоединится к всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». В гимназии «Универс» для родителей и журналистов будет организована пробная сдача ЕГЭ, во время которой можно будет пройти все процедуры экзамена: зарегистрироваться, заполнить бланки, увидеть, как осуществляется контроль на госэкзамене и так далее. Экзамен пройдет в условиях, максимально приближенных к реальной сдаче. О том, как сдадут ЕГЭ родители, читайте сегодня на Newslab.ru.

Кроме того, сегодня мы расскажем, как красноярцы решают жилищный вопрос в 2017 году: стали ли больше строить, чаще покупать и как изменилась стоимость квадратного метра жилья?

В 13:35, в кинотеатре «Эпицентр» («Красноярский рабочий», 173 Б) в рамках проекта «100 лекций. История отечественного кино для школьников» состоится показ культового художественного фильма «Чучело» (1984) Ролана Быкова.

Посмотреть культовое советское кино 7 февраля приглашает и красноярский Дом кино (Мира, 88). В 14:30 на арт-чердаке состоится бесплатный показ фильма «Офицеры» (0+) в рамках проекта «Дневной сеанс / 20 фильмов о войне».

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В 20:30 на телеканале «Афонтово» состоится «прямая линия» с руководителем УГИБДД Алексеем Членовым. Любой желающий сможет задать вопрос, посвященный безопасности на дороге. Алексей Членов расскажет, какие меры принимаются стражами порядка для предотвращения ДТП, а также о предупреждении опасного ввождения. Вопросы можно задать с 20:30 до 21:00 по телефону прямой линии: 8 (391) 261-62-63 или на официальной странице группы ВКонтакте «ГИБДД24».