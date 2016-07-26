У красноярцев спросили, что они хотят благоустроить прежде всего

Красноярские чиновники организовали опрос горожан о том, какой из объектов столицы края они хотят видеть обновленным в первую очередь. Благоустроить территорию, которую выберут сами жители, предстоит в рамках федерального проекта «Формирование современной городской среды».

Цель опроса — собрать мнения красноярцев о предложенных вариантах:

часовня Параскевы Пятницы;

парк флоры и фауны «Роев ручей»;

парк имени 400-летия города Красноярска;

левобережная набережная (от Регистрационной палаты до реки Кача);

парк «Гвардейский»;

территория острова Молокова;

правобережная набережная (от ул. Гладкова до мкрн Белые росы);

территория острова Отдыха;

другое.

Также на сайте мэрии горожанам предлагается ответить на вопрос: что именно необходимо сделать для благоустройства выбранного общественного места.

Сбор мнений продлится до 10 февраля.