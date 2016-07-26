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У красноярцев спросили, что они хотят благоустроить прежде всего
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В Красноярском крае

У красноярцев спросили, что они хотят благоустроить прежде всего

7 февраля 10:52
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Красноярские чиновники организовали опрос горожан о том, какой из объектов столицы края они хотят видеть обновленным в первую очередь. Благоустроить территорию, которую выберут сами жители, предстоит в рамках федерального проекта «Формирование современной городской среды».

Цель опроса — собрать мнения красноярцев о предложенных вариантах:

  • часовня Параскевы Пятницы;
  • парк флоры и фауны «Роев ручей»;
  • парк имени 400-летия города Красноярска;
  • левобережная набережная (от Регистрационной палаты до реки Кача);
  • парк «Гвардейский»;
  • территория острова Молокова;
  • правобережная набережная (от ул. Гладкова до мкрн Белые росы);
  • территория острова Отдыха;
  • другое.

Также на сайте мэрии горожанам предлагается ответить на вопрос: что именно необходимо сделать для благоустройства выбранного общественного места.

Сбор мнений продлится до 10 февраля.

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