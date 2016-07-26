У красноярцев спросили, что они хотят благоустроить прежде всего

Красноярские чиновники организовали опрос горожан о том, какой из объектов столицы края они хотят видеть обновленным в первую очередь. Благоустроить территорию, которую выберут сами жители, предстоит в рамках федерального проекта «Формирование современной городской среды».
Цель опроса — собрать мнения красноярцев о предложенных вариантах:
- часовня Параскевы Пятницы;
- парк флоры и фауны «Роев ручей»;
- парк имени 400-летия города Красноярска;
- левобережная набережная (от Регистрационной палаты до реки Кача);
- парк «Гвардейский»;
- территория острова Молокова;
- правобережная набережная (от ул. Гладкова до мкрн Белые росы);
- территория острова Отдыха;
- другое.
Также на сайте мэрии горожанам предлагается ответить на вопрос: что именно необходимо сделать для благоустройства выбранного общественного места.
Сбор мнений продлится до 10 февраля.
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Опрос
Какое общественное пространство Красноярска нужно благоустроить в первую очередь?
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часовню Параскевы Пятницы2,1%
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парк флоры и фауны «Роев ручей»3,2%
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парк имени 400-летия города Красноярска5,3%
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левобережную набережную (от Регистрационной палаты до р. Кача)30,5%
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правобережную набережную (от ул. Гладкова до мкрн. Белые росы»)25,3%
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территорию о. Отдыха28,4%
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парк «Гвардейский»5,2%