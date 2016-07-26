Красноярцам покажут театральные шедевры на большом экране

В красноярском кинотеатре Mori Cinema (Партизана Железняка, 23) стартовал «Театральный киносезон» — это трансляции на экранах кинотеатров самых известных спектаклей из лучших театров мира: Королевского Национального театра (Лондон), Шекспировского театра «Глобус» (Лондон), Королевской Шекспировской компании (Стратфорд-на-Эйвоне), Метрополитен Оперы (Нью-Йорк), Большого театра (Москва) и других, а также спектаклей-номинантов на ведущую российскую театральную премию «Золотая Маска».

В главных ролях — звезды мирового уровня: Бенедикт Камбербэтч, Рэйф Файнс, Хелен Миррен, Стивен Фрай, Марк Стронг, Кристофер Пламмер, Том Хиддлстон, Йонас Кауфман, Джиллиан Андерсон, Анна Нетребко, Ильдар Абдразаков, Светлана Захарова, Владислав Лантратов и многие другие.

Кроме того, проект «Театральный киносезон» включает в себя уникальные фильмы-выставки Фила Грабски, которые позволяют перенестись в наиболее известные музеи мира и в деталях рассмотреть великолепные полотна Моне, Вермеера, Ван Гога, Рембрандта и других величайших художников.

Все спектакли показываются на языке оригинала с субтитрами.