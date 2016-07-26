Дайджест Newslab.ru: Грипп атакует!

В Красноярске в 2017 году могут вырасти цены на жилье, считают специалисты. Они связывают это с ужесточением требований к застройщикам и ростом себестоимости строительства.

5 лекарств, которые вам вряд ли помогут при простуде и гриппе Эпидемия гриппа в Красноярском крае в самом разгаре: в аптеках стоят чихающие очереди за волшебными средствами из рекламы, что обещают поставить их на ноги в два счета. Но, может, все эти пузырьки и таблетки нужны нам лишь для самоуспокоения? С помощью врача разобрались, чем лечить грипп и простуду действительно бесполезно!

«Испорченную свадьбу не переиграешь» В отличие от «узких» свадебных специалистов, задача event-агентства — организовать праздник от начала до конца. В идеале — сделать так, чтобы на собственной свадьбе молодожены отдыхали душой и телом, наслаждаясь приятными сюрпризами и общением с гостями, и думали в этот день только о своем счастье.

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