В МЦ-Маршал стартовали продажи ограниченной серии Mazda CX-5 Flash Edition

Официальный дилер Mazda в Красноярске — автосалон «МЦ-Маршал» объявляет старт продаж автомобилей Mazda CX-5 ограниченной серии Flash Edition. Коллекция автомобилей Flash Edition отличается ненавязчивыми дополнительными визуальными элементами на кузове Mazda CX-5, обозначающими принадлежность автомобилей к особой серии.

Помимо того, на ограниченную серию автомобилей распространяется специальное ценовое предложение*, а также действует программа трейд-ин (обмена старого автомобиля на новый в автосалоне «МЦ-Маршал»).

Узнать все подробности и выбрать наиболее комфортную схему приобретения автомобиля можно в автосалоне МЦ-Маршал по тел. (391) 205-09-09. Также есть возможность заказать звонок на сайте, и менеджер перезвонит через 46 секунд.

*Предложение ограничено и действительно с 1 по 30 апреля 2017 года. Подробности у менеджеров отдела продаж ООО «МЦ-Маршал».